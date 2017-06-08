У п’ятницю на сході й півдні грози, великий ризик пожеж

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Четвер, 8 червня 2017, 16:34

У п’ятницю, 9 червня, в Україні збережеться помірно тепла погода, на півдні та сході очікуються грозові дощі.

За даними Українського гідрометцентру, температура повітря коливатиметься від 23 до 29 градусів.

У східній частині України 9 червня – грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Погода 9 червня
Погода 9 червня

Крім того, 9-11 червня в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях переважатиме надзвичайна пожежна небезпека (5 класу), інформує ДСНС.

Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

При цьому, за попереднім прогнозом синоптиків, у вихідні стане навіть трохи прохолодніше, а грози переміщуватимуться країною.

Прогноз на 10 червня
Прогноз на 10 червня
Попередній прогноз на 11 червня
Попередній прогноз на 11 червня

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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