В ЄС планують скасувати плату за роумінг для країн Східного партнерства – ЗМІ

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Четвер, 8 червня 2017, 17:01

В Європейському союзі мають намір скасувати плату за роумінг для шести країн членів Східного партнерства.

Про це в інтерв’ю Громадському мовнику Грузії заявив керівник відділу Європейської служби зовнішньої дії Борис Ярошевич, який відповідає за напрямки Східного партнерства, регіонального співробітництва та ОБСЄ, передає державний новинний портал Грузії Agenda.ge.

"Якщо ви мандруєте у країни Східного партнерства чи з цих країн до ЄС, тарифи у роумінгу занадто високі. Плата за роумінг у ЄС скасовується, і тепер ми плануємо зробити це для шести країн (Східного партнерства)" - сказав Ярошевич.

За його словами, тарифи за роумінг будуть узгоджені з мобільними операторами, однак "плата буде низькою і доступною для кожного".

Повна реалізація даної ініціативи, зазначив Ярошевич, буде можлива не раніше, ніж 2020 року.

На відміну від ЄС, де оператори мобільного зв’язку країн-членів зобов’язані виконувати рішення європейських інституцій, такі рішення не є обов’язковими для країн Східного партнерства. Відповідно для скасування роумінгу ЄС доведеться досягнути відповідних домовленостей щодо скасування роумінгу з кожною з країн Східного партнерства.

Нагадаємо, наприкінці квітня цього року Рада ЄС затвердила останній нормативно-правовий акт, який був необхідний для запровадження безкоштовного роумінгу в Євросоюзі з 15 червня.

Європейська правда

Теми: ЄС
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