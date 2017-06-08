На фракції Опоблок посварилися через Рабіновича

Народний депутат Вадим Рабінович на засіданні фракції Опозиційний блок у четвер просив виключити його з фракції.

Цю інформацію УП підтвердили кілька депутатів цієї політсили.

З їх слів, Рабінович з'явився на засіданні фракції вперше за рік і попросив, щоб фракція своїм рішенням виключила його зі свого складу.

"Він каже: виключіть мене, я хочу йти своїм шляхом. Йому просто вигідно, щоб його виключили, а не він сам писав заяву. Так він зберігає мандат", - зазначив один з депутатів ОБ.

У свою чергу проти такого голосування виступив лідер фракції Юрій Бойко.

Бойко сказав, що рішення про виключення Рабіновича потребує додаткових консультацій і вирішення питання потрібно перенести на інше засідання. Однак після цього Рабінович продовжував наполягати, щоб його виключили. Зокрема за виключення Рабіновича висловилися Вадим Новинський та Нестор Шуфрич.

Після дискусії Юрій Бойко не змінив думки і залишив залу.

Після цього на фракції так і не проголосували за його виключення. Фактично питання залишили у підвішеному стані.

"Розумієте, йому було озвучено: друже, так ти сам напиши заяву про вихід з фракції. А він, ні-ні, виключіть мене. Добре, так давай напиши, а ми гарантуємо, що з'їзд партії не забере мандат. Ну це ж якесь перекладання відповідальності", - говорить інший співрозмовник в Опозиційному блоці.

Рабинович заявив "Українській правді", що прокоментує ситуацію пізніше.

Як відомо, за законом в разі виходу з фракції депутата, який був обраний до парламенту за списком цієї партії, з'їзд має право забрати мандат у депутата.

Українська правда