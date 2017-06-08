На фракції Опоблок посварилися через Рабіновича

2638 переглядів
0
Четвер, 8 червня 2017, 18:15

Народний депутат Вадим Рабінович на засіданні фракції Опозиційний блок у четвер просив виключити його з фракції.

Цю інформацію УП підтвердили кілька депутатів цієї політсили.

З їх слів, Рабінович з'явився на засіданні фракції вперше за рік і попросив, щоб фракція своїм рішенням виключила його зі свого складу.

"Він каже: виключіть мене, я хочу йти своїм шляхом. Йому просто вигідно, щоб його виключили, а не він сам писав заяву. Так він зберігає мандат", - зазначив один з депутатів ОБ.

У свою чергу проти такого голосування виступив лідер фракції Юрій Бойко.

Бойко сказав, що рішення про виключення Рабіновича потребує додаткових консультацій і вирішення питання потрібно перенести на інше засідання. Однак після цього Рабінович продовжував наполягати, щоб його виключили. Зокрема за виключення Рабіновича висловилися Вадим Новинський та Нестор Шуфрич.

Після дискусії Юрій Бойко не змінив думки і залишив залу.

Після цього на фракції так і не проголосували за його виключення. Фактично питання залишили у підвішеному стані.

"Розумієте, йому було озвучено: друже, так ти сам напиши заяву про вихід з фракції. А він, ні-ні, виключіть мене. Добре, так давай напиши, а ми гарантуємо, що з'їзд партії не забере мандат. Ну це ж якесь перекладання відповідальності", - говорить інший співрозмовник в Опозиційному блоці.

Рабинович заявив "Українській правді", що прокоментує ситуацію пізніше.

Як відомо, за законом в разі виходу з фракції депутата, який був обраний до парламенту за списком цієї партії, з'їзд має право забрати мандат у депутата.

Українська правда

Теми: Опозиційний блок Рабінович Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Опоблок вимагає розслідувати напад із зеленкою на Королевську 7 червня 2017, 10:21
Королевську в Одесі облили зеленкою 2 червня 2017, 15:23
Депутати "Опоблоку" літали до Відня привітати Фірташа 25 травня 2017, 21:36
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Супрун: Те, що прийняла Рада – ще не медреформа, подамо новий проект
Поліція склала протокол на нардепа за п'яне водіння. Далі суд
НАЗК призначило повну перевірку декларацій Гонтаревої
Бойовики знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки: поранено жінку
Усі новини
#moneycanchallenge

Завдяки флешмобу "Таблеточкам" вдалося зібрати 300 тисяч гривень

Заповідник

Пара витратила 26 років, щоб наново виростити тропічний ліс в Індії