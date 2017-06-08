ДМС попередила про випадки шахрайства під час оформлення ID-паспортів

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Четвер, 8 червня 2017, 18:39

Державна міграційна служба повідомляє про випадки шахрайства з електронною чергою під час оформлення закордонних та ID-паспортів.

Про це у четвер повідомила прес-служба відомства.

"Щодня "відловлюються" та блокуються десятки спроб автоматизованого отримання місць у черзі для подальшого перепродажу. У разі виявлення таких випадків записи до черги анулюються", - зазначили у ДМС.

У Міграційній службі нагадали, що електронна черга передбачає лише індивідуальний запис, тому за будь-яких обставин не слід купувати талони або запис до електронної черги, оскільки всі записи, здійснені третіми особами, буде анульовано до дати прийому, і оформити документ за цими записами не вдасться.

Також ДМС радить громадянам, які не планують найближчим часом виїжджати за кордон, почекати кілька тижнів та оформити документи у значно комфортніших умовах, оскільки через сезонне підвищення попиту на закордонні паспорти утворилися черги біля підрозділів, у яких можна оформити документи.

Відповідно до останніх змін до законодавства, ініційованих міграційною службою, біометричні документи можна оформити, окрім підрозділів міграційної служби та "Паспортних сервісів", ще й у місцевих центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Загалом, згідно з інформацією, у травні поточного року громадяни оформили майже 340 тисяч закордонних та 85 тисяч ID-паспортів. Для порівняння: у квітні 2017 оформлено 216 тис. закордонних паспортів, у травні 2016 року – 192 тисячі.

Українська правда

Теми: паспорт
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