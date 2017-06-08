День в АТО: 18 обстрілів, 1 загиблий та 6 поранених

Проросійські бойовики від початку доби 18 разів порушували режим припинення вогню, неодноразово застосовуючи міномети калібру 120 мм, які заборонені Мінськими угодами.

Як повідомляє прес-центр АТО, внаслідок цього один військовослужбовець загинув та 6 отримали поранення.

Згідно з інформацією, на Приморському напрямку бойовики найбільш активно застосовували зброю проти українських воїнів в районі Широкиного та Мар'їнки.

"Зокрема, біля Широкиного бандити били зі 120-мм мінометів та двічі відкривали вогонь в бік наших позицій зі стрілецької зброї. А укріплення ЗС України на підступах до Мар'їнки вони обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили у прес-центрі АТО, додавши, що під час одного з обстрілів під вогонь бойовиків також потрапили житлові квартали Мар'їнки.

"Внаслідок цього злочину з боку бойовиків було поранено 50-річну жінку. Постраждалу доправили до Курахівської лікарні з пораненням стегна. Її стан лікарі характеризують як задовільний", - зазначили у штабі АТО.

Водночас на Донецькому напрямку проросійські НЗФ були найбільш активні. Ще на світанку вони вдарили по українських опорних пунктах у передмісті Авдіївки зі 120 й 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів.

Також з мінометів калібру 82 мм бойовики били по воїнах ЗСУ, котрі тримають оборону поблизу Зайцевого та Верхньоторецького. Там же, а також неподалік Майорська та Луганського, вони здійснювали обстріли з гранатометів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку ситуація у порівнянні з попереднім днем відносно стабілізувалась, проте обстріли з боку НЗФ не припинились.

"Зранку бойовики двічі били зі 120-мм мінометів по наших позиціях неподалік Трьохізбенки. А по обіді з таких же артилерійських систем противник обстріляв українських воїнів, котрі тримають оборону біля Катеринівки. Неподалік Нижньотеплого бандити застосовували стрілецьку зброю. А в районі Попасної відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомету", - повідомили у прес-центрі.

Українська правда