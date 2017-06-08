ЗМІ: Під виглядом гумдопомоги в Україну завозять комерційні вантажі

3067 переглядів
1
Четвер, 8 червня 2017, 21:58

Низка організацій під виглядом гуманітарної допомоги завозить в Україну численні комерційні вантажі, не сплачуючи при цьому податки і прикриваючись фіктивними благодійними фондами.

Про це йдеться у сюжеті Слідства. Інфо.

У той час, коли відомі волонтери вибивають необхідний статус, сотні сумнівних організацій отримують від Міністерства соціальної політики зелене світло та завозять тисячі тонн вантажів без будь-якого оподаткування.

З опублікованих на сайті Міністерства соцполітики даних, активісти уклали базу отримувачів гуманітарної допомоги. Увагу журналістів привернула "Львівська жіноча рада".

На папері ця організація ввезла 7 гуманітарних вантажів за п’ять неповних років. Це майже 160 тонн або 8 фур одягу та взуття. Документи на погодження останнього вантажу організація подала на початку цього року. Адресатами є чотири благодійні фонди та низка фізичних осіб.

У приватній квартирі будинку у Львові "прописаний" Християнський громадський центр "Милосердя", який мав би отримати від "Львівської жіночої ради" 6 тонн гуманітарної допомоги.

"Засновниця фонду на місці, а от сам фонд, схоже, існує лише на папері. Свого підпису у документах керівниця організації Тетяна Іванова не упізнає", - йдеться у сюжеті.

Згодом жінка зізналася, що погодилась стати засновницею та директоркою фонду на прохання однокласника, і просто підписує необхідні йому документи.

Крім центру "Милосердя", гуманітарну допомогу від "Львівської жіночої ради", згідно з інформацією "Слідства.Інфо", мали отримати майже півтори сотні соціально незахищених осіб. Знімальна група навідалася за кількома адресами. Жоден із них не подавав заявок.

Засновницею "Львівської жіночої ради" є 25-річна Дзвенимира Довгалюк. Однак це далеко не єдина організація, оформлена на неї — зазначають журналісти.

"Як засновниця, вона фігурує ще в двох благодійних фондах, які також отримують гуманітарну допомогу з-за кордону. Три організації Дзвенимири Довгалюк за останні 3 роки отримали майже 320 тонн гуманітарної допомоги. Адресант гуманітарки — польський донор. Однак, жодних подробиць угод директорка не пам’ятає", - сказано у сюжеті.

Щоб поспілкуватися із засновниками "Фундації Лемберг", яка, начебто, тонами передає допомогу "Львівській жіночій раді", знімальна група разом з волонтером Ростиславом Макухом вирушила до польського міста Люблін.

Офіс так званого благодійного фонду знайшли в історичному центрі міста. Домоправитель запевняє, керівник організації давно не з’являвся, на його ім’я досі приходять листи.

"Ним також цікавиться місцева поліція і прокуратура, приходили до мене, розпитували. На його ім’я приходить купа кореспонденції, але я його вже 3 роки не бачив", — розказує домоправитель.

Співкоординаторка волонтерського центру на Фролівській 9/11 Оксана Сухорукова пояснює, що статус гуманітарного вантажу гарантує організації повний "ол-інклюзів" на митниці.

"Гуманітарний вантаж — не сплачується при розмитненні 20% від вартості ПДВ. Не сплачується мито. Не сплачуються кошти за розмитнення, за послуги брокерів, там спрощена процедура розмитнення. Спрощена процедура на реєстрацію цих складів для тимчасового митного контролю", - розповіла вона.

За даними журналістів, щороку в Україну завозять тисячі тонн гуманітарних вантажів з-за кордону. Як правило, це одяг, меблі, техніка. Однак, під виглядом допомоги, до прикладу одеський фонд отримав з Китаю сковорідки-гриль, дзвінки для виклику офіціанта та пробки для пляшок.

Єврейська громада — делікатеси з Ізраїлю: в асортименті салямі, пастрома, маринований язик, швейцарський стейк. Києво-Печерській Лаврі допомогли тракторами та комбайнами на загальну суму півмільйона євро.

Теми: податки
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Липецька Roshen відмовляється платити податки в РФ 8 червня 2017, 17:03
У екс-податківця з Києва вилучили 50 млрд доларів Зімбабве 8 червня 2017, 14:08
Апеляційний суд арештував екс-податківців Циркуна та Криволапова 7 червня 2017, 20:17
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 158.181.70.---Русскаяукраинка 08.06.2017 23:22
Какой позор и стыд! Все воруют как перед концом света.... О каком порядке можно говорить,если все пытаются нажиться ,нахапаться на обедоленных людях ! А куда смотрят правохранительные органы? Надеюсь ,будет расследование и наказание ворюг...
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Під час концерту Білик в Одесі побилися бойкотувальники і поліція
Українські урядовці з'їздили на Форум екс-соратника Януковича Злочевського
ЗМІ: Під виглядом гумдопомоги в Україну завозять комерційні вантажі
День в АТО: 18 обстрілів, 1 загиблий та 6 поранених
Усі новини
Шана різноманіттю

Як це – бути незрячим з епілепсією та розумовим порушенням

Інтерв'ю

Режисер Якоб Пройс: У Європі думають, ніби в Україні нічого не змінилося