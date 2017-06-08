ЗМІ: Під виглядом гумдопомоги в Україну завозять комерційні вантажі

Низка організацій під виглядом гуманітарної допомоги завозить в Україну численні комерційні вантажі, не сплачуючи при цьому податки і прикриваючись фіктивними благодійними фондами.

Про це йдеться у сюжеті Слідства. Інфо.

У той час, коли відомі волонтери вибивають необхідний статус, сотні сумнівних організацій отримують від Міністерства соціальної політики зелене світло та завозять тисячі тонн вантажів без будь-якого оподаткування.

З опублікованих на сайті Міністерства соцполітики даних, активісти уклали базу отримувачів гуманітарної допомоги. Увагу журналістів привернула "Львівська жіноча рада".

На папері ця організація ввезла 7 гуманітарних вантажів за п’ять неповних років. Це майже 160 тонн або 8 фур одягу та взуття. Документи на погодження останнього вантажу організація подала на початку цього року. Адресатами є чотири благодійні фонди та низка фізичних осіб.

У приватній квартирі будинку у Львові "прописаний" Християнський громадський центр "Милосердя", який мав би отримати від "Львівської жіночої ради" 6 тонн гуманітарної допомоги.

"Засновниця фонду на місці, а от сам фонд, схоже, існує лише на папері. Свого підпису у документах керівниця організації Тетяна Іванова не упізнає", - йдеться у сюжеті.

Згодом жінка зізналася, що погодилась стати засновницею та директоркою фонду на прохання однокласника, і просто підписує необхідні йому документи.

Крім центру "Милосердя", гуманітарну допомогу від "Львівської жіночої ради", згідно з інформацією "Слідства.Інфо", мали отримати майже півтори сотні соціально незахищених осіб. Знімальна група навідалася за кількома адресами. Жоден із них не подавав заявок.

Засновницею "Львівської жіночої ради" є 25-річна Дзвенимира Довгалюк. Однак це далеко не єдина організація, оформлена на неї — зазначають журналісти.

"Як засновниця, вона фігурує ще в двох благодійних фондах, які також отримують гуманітарну допомогу з-за кордону. Три організації Дзвенимири Довгалюк за останні 3 роки отримали майже 320 тонн гуманітарної допомоги. Адресант гуманітарки — польський донор. Однак, жодних подробиць угод директорка не пам’ятає", - сказано у сюжеті.

Щоб поспілкуватися із засновниками "Фундації Лемберг", яка, начебто, тонами передає допомогу "Львівській жіночій раді", знімальна група разом з волонтером Ростиславом Макухом вирушила до польського міста Люблін.

Офіс так званого благодійного фонду знайшли в історичному центрі міста. Домоправитель запевняє, керівник організації давно не з’являвся, на його ім’я досі приходять листи.

"Ним також цікавиться місцева поліція і прокуратура, приходили до мене, розпитували. На його ім’я приходить купа кореспонденції, але я його вже 3 роки не бачив", — розказує домоправитель.

Співкоординаторка волонтерського центру на Фролівській 9/11 Оксана Сухорукова пояснює, що статус гуманітарного вантажу гарантує організації повний "ол-інклюзів" на митниці.

"Гуманітарний вантаж — не сплачується при розмитненні 20% від вартості ПДВ. Не сплачується мито. Не сплачуються кошти за розмитнення, за послуги брокерів, там спрощена процедура розмитнення. Спрощена процедура на реєстрацію цих складів для тимчасового митного контролю", - розповіла вона.

За даними журналістів, щороку в Україну завозять тисячі тонн гуманітарних вантажів з-за кордону. Як правило, це одяг, меблі, техніка. Однак, під виглядом допомоги, до прикладу одеський фонд отримав з Китаю сковорідки-гриль, дзвінки для виклику офіціанта та пробки для пляшок.

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