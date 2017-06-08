Під час концерту Білик в Одесі побилися бойкотувальники і поліція

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Четвер, 8 червня 2017, 23:26

Під час концерту співачки Ірини Білик в Одесі відбулися сутички між бойкотувальниками виступу та поліцією.

Про це повідомив екс-лідер "Правого сектора" Сергій Стерненко, який ініціював бойкот концерту Білик в Одесі.

На своїй Facebook-сторінці він звинуватив радника Головного Управління Національної поліції в Одеській області Руслана Форостяка у тому, що він нібито спровокував конфлікт.

"Мене сильно побито. Затягнули в натовп поліції. Били ногами в обличчя та в спину. Якби не закривався руками, вибили б зуби. Знаходжусь в автобусі МВС. Вул. Космонавтів 12. Спровокував конфлікт Руслан Форостяк", - написав Стерненко.

Раніше в кооментарі "Укрінформу" Форостяк повідомив, що арт-дирекція, яка організовала виступ Білик на відкритті ресторану "Парк Leo", дезінформувала правоохоронців, повідомивши про скасування концерту.

"Арт-директор заходу ввів сьогодні в оману поліцію, повідомивши про скасування виступу Білик на відкритті одеського ресторану. Чи буде це мати якусь правову відповідальність і наслідки, поки що не готовий сказати. Позиція правоохоронних органів - забезпечити законність та правопорядок. Хоча, звісно, зараз організатори заходу, які нас обманули, налаштували поліцію проти себе. Я зараз не довіряю жодному слову цих людей, я вбачаю спроби організаторів обманути як правоохоронців, так і представників громадськості. Наразі не можу зробити остаточних висновків", - зазначив Форостяк.

На перехрестя вулиць Космонавтів-Філатова, де виступає Білик, прийшли активісти патріотичних організацій. Вони звинувачують співачку у гастролях в анексованому Криму і РФ.

"12 серпня 2015 року відвідувала Крим, заїхавши з території РФ. Літаком з Москви, якщо бути точнішим. Прокуратура тоді цей інцидент розслідувала, але до відповідальності Білик так і не притягнули", - написав Стерненко у Facebook.

Українська правда

Теми: Одеса культура
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