ГПУ: Попереднє прізвище Поклонської - Дубровська

1827 переглядів
0
П'ятниця, 9 червня 2017, 00:26

Попереднє прізвище депутата Держдуми Росії Наталії Поклонської - Дубровська.

Про це повідомив слідчий генеральної прокуратури України Андрій Атаманчук в інтерв'ю "Настоящему времени".

За його словами, саме це прізвище часто фігурує в неофіційних біографіях Поклонської як її дівоча. Раніше офіційно ця інформація не була підтверджена.

Атаманчук також заявив, що "формально з тих відомостей, що є в матеріалах справи досудового розслідування, на ній (Наталі Поклонській, з цим прізвищем) майна на території України немає", - сказав слідчий.

На даний момент Генпрокуратура веде розслідування відносно Поклонської тільки за чотирма статтями кримінального кодексу через події, пов'язані з анексією Криму.

Раніше російське відділення Transparency International виявило у Наталії Поклонської незадекларовану квартиру в Донецьку.

Поклонська заявила, що квартиру в Донецьку їй "підкинули".

Наталя Поклонська працювала в органах прокуратури України в АР Крим, після окупації Криму вона перейшла на службу РФ, була призначена окупантами прокурором Криму. У вересні Росія провела в Держдуму, в тому числі в окупованому Криму вибори. Україна ці вибори не визнає. Поклонська оголошена в розшук українськими правоохоронцями.

Теми: Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ГПУ засекретила розслідування щодо операції, яка планувалася в Криму 6 червня 2017, 14:25
Журналісти, що повідомили про справу ГПУ проти "Батьківщини": Наш сайт "ліг" 5 червня 2017, 21:31
Суд зобов'язав ГПУ вивчити виявлені журналістами махінації "Батьківщини" 5 червня 2017, 13:08
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Консерватори виграють вибори у Британії, але втрачають більшість – екзит-поли
Бойовики обстріляли комендатуру "Сартана": троє військових постраждали
Під час концерту Білик в Одесі побилися бойкотувальники і поліція
Українські урядовці з'їздили на Форум екс-соратника Януковича Злочевського
Усі новини
Агенти змін в освіті

Директорка початкової школи "Дивосвіт" Анна Байовська

#moneycanchallenge

Завдяки флешмобу "Таблеточкам" вдалося зібрати 300 тисяч гривень