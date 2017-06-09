Бойовики обстріляли Кам'янку, поранений підліток
Увечері 8 червня бойовики почали артобстріл села Кам'янка Ясинуватського району.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Донецької області.
"Артобстріл розпочався близько 21.10. Під час вибуху снаряду дитина знаходилася надворі біля дому, і його поранило осколками", - йдеться в повідомленні.
15-річний хлопчик отримав осколкові поранення обох ніг і грудної клітини. Він був доставлений в лікарню Авдіївки, а після транспортований в госпіталь Покровська.
За даним фактом Дружківським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" КК України.
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