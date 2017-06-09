Бойовики обстріляли Кам'янку, поранений підліток

Увечері 8 червня бойовики почали артобстріл села Кам'янка Ясинуватського району.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Донецької області.

"Артобстріл розпочався близько 21.10. Під час вибуху снаряду дитина знаходилася надворі біля дому, і його поранило осколками", - йдеться в повідомленні.

15-річний хлопчик отримав осколкові поранення обох ніг і грудної клітини. Він був доставлений в лікарню Авдіївки, а після транспортований в госпіталь Покровська.

За даним фактом Дружківським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" КК України.