Клімкін підтримує візовий режим з Росією

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П'ятниця, 9 червня 2017, 05:33

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що відомство в разі прийняття рішення про введення візового режиму з РФ, готове його реалізувати.

Про це він сказав в ефірі каналу "112" в четвер увечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що навіть введення візового режиму в контексті контролю того, хто прибуває з РФ, нам мало. Ми повинні ввести для цього біометричні паспорти, але потім ще і контроль тих, хто приїжджає", - заявив Клімкін.

За словами міністра, на сьогоднішній день майже 3 млн українців перебувають на території РФ.

"І одночасно повинні зрозуміти, а що ж з нашими громадянами, які перебувають на території тимчасово окупованого Криму? Що Росія зробить в тому сенсі, щоб обмежити ці контакти?", - сказав він.

Клімкін додав, що не проти введення візового режиму з Росією, але потрібен чіткий підхід і бачення того, що буде далі.

"Моя відповідь: однозначно так. Але це питання, яке потрібно вирішувати і в часі, і з точки зору цих процедур, на основі чіткого підходу і розуміння, яким чином Росія буде намагатися це перебити, і наших громадян втягувати в обов'язкове російське громадянство. Цьрму потрібно однозначно запобігти", - підкреслив міністр.

"Що стосується процедур, МЗС все як потрібно зробить. Готуємося, у нас є відповідний досвід, тому за МЗС в цьому плані не турбуйтеся", - резюмував він.

Раніше Росія заявляла, що введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва.

Теми: Клімкін Росія
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