Бійку між депутатами в Миколаєві кваліфікували як хуліганство

253 перегляди
0
П'ятниця, 9 червня 2017, 06:18

Поліція проводить розслідування за фактом бійки між депутатами Миколаївської облради.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївській області.

"Інформацію про сутичку депутатів, яка відбулась у приміщенні Миколаївської обласної державної адміністрації вдень 08 червня 2017 року, Центральним відділом поліції ГУНП в Миколаївській області зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться в повідомленні.

Попередньо дії учасників конфлікту кваліфіковані за ч.2 ст.296 КК України "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Поліція проводить слідчі заходи і з'ясовує обставини інциденту.

Як відомо, 8 червня в Миколаївській облраді на засіданні комісії виникла суперечка між головою фракції "Оппоблока" Володимиром Фроленком і депутатом від БПП Федором Барною. Суперечка закінчилася бійкою з залученням відомого боксера.

Теми: Миколаїв поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Депутати в Миколаєві влаштували жорстоку бійку, залучили боксера 8 червня 2017, 14:14
Маріуполь, Херсон, Миколаїв і Одесу з’єднають поїздом на літо 2 червня 2017, 09:37
Невідомі відправили в реанімацію миколаївського депутата від "Самопомочі" – Березюк 16 травня 2017, 10:35
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики обстріляли Кам'янку, поранений підліток
Консерватори виграють вибори у Британії, але втрачають більшість – екзит-поли
Бойовики обстріляли комендатуру "Сартана": троє військових постраждали
Під час концерту Білик в Одесі побилися бойкотувальники і поліція
Усі новини
Інтерв'ю

Режисер Якоб Пройс: У Європі думають, ніби в Україні нічого не змінилося

Фото

Попасна, Волноваха, Харків, Ковель: Художники створюють мурали на фасадах шкіл