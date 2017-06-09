Прикордонники затримали судно, яке незаконно переправляло людей в Крим

На Одещині 8 червня прикордонники спільно з поліцією затримали судно, яким незаконно переправляли людей в Крим.

Про це інформує в п'ятницю прес-центр Держприкордонслужби.

Правоохоронці здійснили арешт судна "Bospor" під прапором Молдови, яке незаконно переправляло осіб (моряків) через державний кордон.

Як з’ясували правоохоронці, протягом 2015-2017 років порушники, з використанням суден закордонного прямування, здійснювали незаконне переправлення моряків через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Крім того, було встановлено, що за вказаний період організатори каналу за допомогою зазначеного вище арештованого судна незаконно переправили через кордон майже 100 жителів Одеської та Херсонської областей.

Попередня сума оцінки арештованого майна складає близько 44,5 мільйонів гривень.

Наразі тривають подальші заходи щодо кримінального провадження.

Українська правда