Авдіївка частково без газу. Насосну станцію теж ще не запустили

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П'ятниця, 9 червня 2017, 09:39

Станом на 7 ранку 9 червня газопостачання в Авдіївці частково відсутнє, проводити ремонтно-відновлювальні роботи неможливо через небезпеку для працівників.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, нагадуючи, що 7 червня внаслідок бойових дій пошкоджено підземний газопровід, що призвело до зменшення тиску у системі газопостачання Авдіївки.

А 8 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на непідконтрольній Києву території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону.

Вона забезпечує водою три фільтрувальні станції на контрольованій території: Карлівську (село Карлівка), Великоанадольську (Волноваха) та Старокримську (Маріуполь).

Воду для близько 388 тисяч мешканців подають погодинно у 5 районах з 21 резервного резервуару загальною ємністю 61 тисяча кубометрів, а саме: Покровський (178 тисяч осіб, 5 резервуарів – 27 тис. м3), Селидовський (80 тисяч осіб, 6 резервуарів – 7 тисяч м3), Волноваський (50 тисяч осіб, 4 резервуари – 16 тисяч м3), Добропільський (50 тисяч осіб, 2 резервуари – 2 тисячі м3), Мар’їнський (30 тисяч осіб, 4 резервуари – 9 тисяч м3).

У Маріуполі є резервний резервуар ємністю 38 мільйонів 740 тисяч м3.

"На даний час необхідність підвозу води відсутня. При умові погодинної подачі води, можливість забезпечення населення водою може становити 3-4 доби", – інформує ДСНС.

"Вирішується питання щодо відновлення електропостачання за умов безпеки працівників" – додають рятувальники.

Олена Рощенко, УП

Теми: Донбас Авдіївка Маріуполь
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