Кличко каже, що розповів НАБУ про все майно – а будинки братові

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П'ятниця, 9 червня 2017, 10:18

Міський голова Києва Віталій Кличко запевняє, що задекларував усе своє майно і надав усю інформацію про нього Національному антикорупційному бюро України.

Про це він написав 9 червня у Facebook.

"Щодо "сенсації" про нібито розслідування щодо моїх нібито незадекларованих будинків. НАБУ перевіряє мою декларацію? Так. Це їхня робота – перевіряти інформацію, зокрема, і за зверненням громадських організацій, депутатів чи журналістів. Перевіряти, навіть, коли справи, фактично немає, і коли змушують робити це повторно", – зазначив Кличко.

"Усю необхідну інформацію і пояснення я надав НАБУ вже давно. Все, що належить мені, я задекларував – чесно і згідно з законодавством", – заявив столичний мер.

"Когось цікавлять будинки? Теж говорив, що належать вони компаніям мого брата. Як я чи мій брат заробили свої статки? Про це знає весь світ. Тому, "друзі", не шукайте чорну кішку в темній кімнаті. А тим, хто шукає, бажаю успіхів, якщо немає чим зайнятися", – додав він.

Напередодні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації екс-боксером, а нині київським головою Віталієм Кличком.

Зокрема, йдеться про невказані в електронній декларації маєтки у Гамбурзі й Лос-Анджелесі, якими, за версією журналістів, користується сім'я Кличків.

Теми: Кличко декларації гроші НАБУ Київ
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