Тереза Мей не подасть у відставку з посади пем'єра Британії – ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не планує йти у відставку попри те, що її Консервативна партія втратила абсолютну більшість у парламенті за результатами дострокових виборів.

Про це повідомляє ВВС.

"Тереза Мей не має жодного наміру оголошувати про свою відставку сьогодні ввечері", - повідомила політичний редактор Лора Кунссберг.

Break - PM has no intention of resigning - working to form a govt based on being largest party in seats and votes — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) June 9, 2017

Big prob for May if tries to stay - her mantra was give her more seats cos she doesn't have enough authority - she has a LOT less this morn — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) June 9, 2017

За її інформацією, Мей збирається формувати уряд на основі своє партії, яка залишається найбільшою у парламенті. Кунссберг також процитувала слова одного із високопосадовців в уряді, який сказав, що "Мей залишиться і вона не передумає".

Нагадаємо, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті, Британію очікує так званий підвішений парламент.

"Європейська правда"