Тереза Мей не подасть у відставку з посади пем'єра Британії – ЗМІ

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П'ятниця, 9 червня 2017, 10:31

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не планує йти у відставку попри те, що її Консервативна партія втратила абсолютну більшість у парламенті за результатами дострокових виборів.

Про це повідомляє ВВС.

"Тереза Мей не має жодного наміру оголошувати про свою відставку сьогодні ввечері", - повідомила політичний редактор Лора Кунссберг.

За її інформацією, Мей збирається формувати уряд на основі своє партії, яка залишається найбільшою у парламенті. Кунссберг також процитувала слова одного із високопосадовців в уряді, який сказав, що "Мей залишиться і вона не передумає".

Нагадаємо, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті, Британію очікує так званий підвішений парламент.

"Європейська правда"

Теми: Велика Британія
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