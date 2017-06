Тереза Мей не подасть у відставку з посади пем'єра Британії – ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не планує йти у відставку попри те, що її Консервативна партія втратила абсолютну більшість у парламенті за результатами дострокових виборів.

Про це повідомляє ВВС.

"Тереза Мей не має жодного наміру оголошувати про свою відставку сьогодні ввечері", - повідомила політичний редактор Лора Кунссберг.

Break - PM has no intention of resigning - working to form a govt based on being largest party in seats and votes

Big prob for May if tries to stay - her mantra was give her more seats cos she doesn't have enough authority - she has a LOT less this morn