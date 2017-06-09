Гройсман планує дати 15 мільярдів на пільги й субсидії ЖКГ

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П'ятниця, 9 червня 2017, 11:00

Уряд пропонуватиме виділити 15 мільярдів гривень на пільги й субсидії для підприємств, які надають комунальні послуги населенню.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду, коментуючи запитання про заборгованість перед бюджетом за субсидіями і послугами ЖКГ.

"Чому сьогодні ми вираховуємо цифру, яку маємо закрити за результатом опалювального сезону? Тому що зараз робиться перерахунок. Ми вже розуміємо цифру", – сказав прем’єр.

"І хочу вас запевнити в тому, що уряд у цьому місяці – і буду просити підтримки парламенту – внесе пропозицію щодо перерозподілу 15 мільярдів гривень на пільги й субсидії для всіх підприємств для паливно-енергетичного комплексу – я маю на увазі теплокомуненерго і всіх інших, які надають комунальні послуги", – повідомив він.

"100% буде проведено всі розрахунки, всі кошти передбачені – потрібно рішення парламенту. У червні ми це питання з вами вирішимо", – заявив Гройсман.

Олена Рощенко, УП

Теми: субсидії пільги бюджет ЖКГ Кабінет міністрів
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