Віце-прем'єр пояснив, що робив на форумі разом із соратником Януковича

Віце-прем'єр Володимир Кістіон заявляє, що їздив до Монако на форум, організований відомим інститутом, а про те, що співорганізатором заходу є міністр часів Януковича Микола Злочевський, не знав.

Про це він заявив у п'ятницю у Верховній Раді, відповідаючи на питання депутата Ігоря Луценка.

"Дійсно, 2 червня в Монако відбувся енергетичний форум. Його організатором виступав Інститут Адама Сміта. Хто був учасником цього форуму, принаймні мені було невідомо перед участю в заході", - відповів Кістіон.

Водночас він підтвердив, що фотографувався із колишнім міністром екології Миколою Злочевським.

"С паном Злочевським було фотографування після панелі. Якщо ви звернули увагу, там був присутній і принц Монако, і екс-президент Олександр Квасьневський ... тому я дякую за увагу", - зазазначив віце-прем'єр, завершивши відповід дивною фразою.

На свій захист він також повідомив, що у форумі брали участь два екс-президенти європейських країн та два екс-прем'єри, які є діючими членами Європейського парламенту.

Чиновник наголосив, що участь України у форумі з енергетичної безпеки була обов'язковою, в тому числі оскільки там обговорювалося питання "Північного потоку 2".

Як повідомлялося, програма "Схеми" з'ясувала, що українська офіційна делегація взяла участь у Міжнародному форумі з енергетичної безпеки майбутнього у Монте-Карло, співорганізатором якого є Burisma Group, що належить Злочевському.

Євген Кізілов, УП