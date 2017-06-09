Аваков пояснив великі черги за біопаспортами і дав пораду

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П'ятниця, 9 червня 2017, 12:42

В очікуванні введення безвізового режиму з Європою українці отримують щодня по 20,5-21 тисячу біометричних зарубіжних паспортів.

Про це на зустрічі з журналістами в Херсоні 8 червня сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє "Укрінформ".

"У нас щодня видається зараз 20,5-21 тис. біометричних паспортів. Це абсолютні рекорди. Так влаштована наша людина, що вона все робить в останню мить і як востаннє. Тому скрізь великі черги", – зазначив міністр.

Він висловив надію, що після координаційної ради, яку проведе в понеділок-вівторок прем'єр-міністр Володимир Гройсман, вдасться збільшити потужності для друку паспортів.

Аваков також порекомендував українцям не поспішати: видача біометричних закордонних паспортів триватиме і після 11 червня.

 
За свідченням кореспондента УП, час очікування подачі документів становить близько 2,5-3 годин.
марія жартовська

Як відомо, 18 травня 2017 року глава Державної міграційної служби Максим Соколюк запевняв, що ситуація з видачею біометричних паспортів для виїзду за кордон в цілому контрольована та прогнозував, що ажіотаж на біометричні паспорти "спаде через кілька тижнів".

Українці з 11 червня 2017 року зможуть їздити в країни Євросоюзу без віз. Для цього потрібно мати біометричний паспорт для виїзду за кордон.

Теми: паспорт візи
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