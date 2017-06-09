У Львові вночі збудували сміттєві барикади

Мешканці Львова вночі 8 червня перекривали вулиці, вимагаючи вивезти сміття з майданчиків.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті Варта1.

Як зазначається, у четвер о 22.30 люди перекрили у двох місцях вулицю Городоцьку (поблизу будівлі №288 та 277), а також перехрестя вулиць Тролейбусна-Рубчака.

"Сміття багато - вистачить на стіну в півтора метра, завширшки у всю Городоцьку. Добираючись додому, рекомендую заздалегідь врахувати цю ситуацію", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі Львівської міської ради "Українській правді" зазначили, що сміттям перекривали лише одну вулицю.

"Сміттям перекривали лише Городоцьку, 207. Вночі комунальники її прибрали", - сказали в прес-центрі.

Окрім того, на сайті Львівської міськради повідомляється, що станом на п’ятницю, 9 червня, сміття не вивезено з 418 сміттєвих майданчиків міста, в тому числі з 2 контейнерних майданчиків закладів охорони здоров’я та 8 майданчиків закладів освіти.

Як відомо, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався завал, після того, як там виникла пожежа.

Рятувальники знайшли під завалами тіла трьох своїх колег, четвертий зник безвісти.

Після цього експлуатацію звалища призупинили, а львівське сміття почали вивозити в інші міста України. Мешканці цих міст неодноразово висловлювали свій протест проти таких дій.

У вересні 2016 року мер міста Андрій Садовий заявив, що Львів понад 100 днів перебуває у "сміттєвій блокаді".

У березні 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у мера Львова Андрій Садового є усі необхідні умови для створення полігону для сміття.

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Українська правда