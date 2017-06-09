НАТО: Росія силою захопила Крим та підриває демократію кібератаками

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П'ятниця, 9 червня 2017, 14:02

Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер поставила рівень загрози від Росії поряд з тероризмом та поширенням ядерної зброї.

Про це Гетемюллер зазначила у своєму виступі у п’ятницю, 9 червня, на Празькій безпековій конференції, повідомляє Укрінформ.

"Перед нами стоять комплексні і довготривалі виклики: більш самовпевнена Росія, яка силою захопила Крим – суверенну територію України. А також підриває демократію через пропаганду і кібератаки", - сказала представниця НАТО.

Гетемюллер також наголосила, що рівень загрози для євроатлантичної спільноти від Росії такий самий, як від тероризму, поширення зброї масового знищення, ядерних та ракетних випробувань.

Як повідомлялося, 8 червня Верховна Рада підтримала законопроект №6470, який закріплює зовнішньополітичний курс України, де пріоритет – вступ до НАТО.

Прес-секретар російського президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи курс України на вступ до альянсу, заявив, що Москва стурбована розширенням НАТО.

Теми: Росія
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