Обладнання з ОРДЛО вивозиться до Росії – Порошенко

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П'ятниця, 9 червня 2017, 14:33

Обладнання із захоплених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей підприємств демонтується і вивозиться до Росії.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції у Харкові з главою Литовської Республіки Далею Грібаускайтє, повідомляє "Укрінформ".

"Захоплення та "конфіскація" власності, які належить Українській державі та українським громадянам, – це також повністю кримінальні справи. І що мене ще більш турбує – обладнання з цих підприємств демонтується і відправляється до Росії. Це повністю неприйнятно", – сказав Порошенко.

Президент також вказав на те, що Росія не виконує Мінські домовленості, надсилаючи на окуповані території озброєння та військову техніку, визнавши фейкові документи фейкових республік, а також впроваджуючи на цих територіях рублеву зону.

Теми: Донбас
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