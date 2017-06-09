Порошенко: Є лише один спосіб посадити РФ за стіл переговорів
США мають постійне представництво на рівні посла у "нормандському форматі" з мирного врегулювання ситуації на Сході України, тому Вашингтон обізнаний із ситуацією і перебуває у постійній координації з Україною.
Про це заявив 9 червня президент Петро Порошенко під час спільної прес-конференції у Харкові з главою Литовської Республіки Далею Грібаускайте, повідомляє "Укрінформ".
"Ми маємо постійний контакт з нашими американськими партнерами. США на постійній основі присутні у "нормандському форматі" на рівні посла, мають повну інформацію і залишаються в координації", – сказав Порошенко.
Президент зазначив, що не бачить жодної небезпеки для зміни політики санкцій США проти РФ за її агресію проти України:
"Ми маємо чіткий меседж від США, що вони вимагатимуть впровадження та посилення санкцій проти РФ, якщо Росія не імплементує Мінськ".
Порошенко наголосив, що санкції – це єдиний інструмент, який змусить Росію сісти за стіл переговорів та імплементувати Мінські домовленості.
"Я гордий, що існує єдність та солідарність з боку ЄС та США, країн "Великої сімки" у питанні вимог щодо імплементації Мінських домовленостей та санкцій проти Росії, у випадку, якщо ця імплементація не відбудеться", – додав глава держави.
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