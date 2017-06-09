Стало відомо ім'я журналіста, який зник у Донецьку. Поліція почала розслідування

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П'ятниця, 9 червня 2017, 15:24

Справжнє ім'я журналіста, який жив у Донецьку з моменту окупації, писав в українські ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін та минулого тижня зник, - Станіслав Асєєв.

Про це "Українській правді" стало відомо з оточення Станіслава.

Асєєв народився 1 жовтня 1989 року. З моменту окупації жив в Донецьку. Востаннє він виходив на зв'язок 2 червня. За інформацією УП,  він живий.

Як повідомив Єгор Фірсов на своїй сторінці Facebook, у четвер поліція відкрила провадження за фактом зникнення Станіслава. СБУ теж в курсі.

"Ми зараз робимо все, що можливо, щоб включити Стаса у список на обмін, як заручника", - наголосив він.

"Стаса потрібно рятувати, наразі потрібна медійна підтримка в закордонних ЗМІ – це може прискорити звільнення. На окупованих територіях зв'язок з ОБСЄ, ООН і іншими міжнародними організаціями може підтримувати матір Стаса", - додав Фірсов.

Коли українським журналістам стало небезпечно їздити на окуповані території, він  писав матеріали про життя на окупованому Донбасі для "Української правди", "Дзеркала тижня" і видання "Тиждень", також писав про це на своїй сторінці ФБ.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Донбас ЗМІ
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