Парубій розповів, коли Рада може розглянути питання віз із Росією

2414 переглядів
0
П'ятниця, 9 червня 2017, 16:13

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що на наступному пленарному тижні парламент зможе розглянути звернення до Міністерства закордонних справ щодо введення візового режиму з Росією.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Рада" в п'ятницю.

На думку Парубія, цей законопроект є надзвичайно важливим, а питання введення візового режиму з країною-агресором – дуже актуальним. Водночас виносити його в зал можна тільки тоді, "коли буде повна підтримка".

"Бо неуспіх по цьому голосуванню був би неуспіхом не тільки українського парламенту, а й всієї української справи", – сказав спікер, зазначивши, що консультації з цього приводу тривають.

"Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо вийти на позитивне рішення, і як тільки я буду бачити, що в залі є голоси, я тут же запропоную постанову про звернення до МЗС з приводу введення візового режиму з Росією", – сказав Парубій.

Як відомо, наступний пленарний тиждень Ради почнеться 20 червня.

Валентина Романенко, УП

Теми: Росія візи Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко: Є лише один спосіб посадити РФ за стіл переговорів 9 червня 2017, 15:10
Справа Осмаєва: поліція зафіксувала ланцюжок, що веде до керівництва РФ 9 червня 2017, 14:35
НАТО: Росія силою захопила Крим та підриває демократію кібератаками 9 червня 2017, 14:02
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Країни-члени ЄС відкриватимуть безвіз поетапно протягом ночі 11 червня
Бойовики на 7 автомобілях не пустили патруль ОБСЄ
Стало відомо ім'я журналіста, який зник у Донецьку. Поліція почала розслідування
Справа Осмаєва: поліція зафіксувала ланцюжок, що веде до керівництва РФ
Усі новини
#вимагаю_медреформу

Українці у Facebook вимагають від Ради прийняти медреформу

Кулінарія

5 способів покращити психологічне здоров'я через їжу