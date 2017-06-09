Парубій розповів, коли Рада може розглянути питання віз із Росією

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що на наступному пленарному тижні парламент зможе розглянути звернення до Міністерства закордонних справ щодо введення візового режиму з Росією.



Про це він сказав в ефірі телеканалу "Рада" в п'ятницю.

На думку Парубія, цей законопроект є надзвичайно важливим, а питання введення візового режиму з країною-агресором – дуже актуальним. Водночас виносити його в зал можна тільки тоді, "коли буде повна підтримка".

"Бо неуспіх по цьому голосуванню був би неуспіхом не тільки українського парламенту, а й всієї української справи", – сказав спікер, зазначивши, що консультації з цього приводу тривають.

"Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо вийти на позитивне рішення, і як тільки я буду бачити, що в залі є голоси, я тут же запропоную постанову про звернення до МЗС з приводу введення візового режиму з Росією", – сказав Парубій.

Як відомо, наступний пленарний тиждень Ради почнеться 20 червня.

Валентина Романенко, УП