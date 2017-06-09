Цілий артилерійський підрозділ бойовиків обстрілював Кам'янку – штаб

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П'ятниця, 9 червня 2017, 18:03

Проросійські бойовики 8 червня використали ствольну великокаліберну артилерію, обстрілюючи селище Кам'янка на Донецькому напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав спікер штаба АТО Антон Миронович.

"Це були не 82-мм міни, а ствольна артилерія. Стовідсотково - калібру 122 мм. Характер деяких вирв та осколків свідчить, навіть, про 152 мм. Зараз відповідні фахівці з'ясовують", - написав він.

"Наслідки обстрілу вказують на застосування виродками цілого артилерійського підрозділу - ймовірно гаубичну батарею. Попередньо нарахували 12 "приходів". Тобто, як мінімум, три залпи. Не виключено, що корегував арту ворожий безпілотник. У деяких подвір'ях одразу по два влучання", - додав Миронович.

За його словами внаслідок обстрілу зруйновано декілька господарських споруд, пошкоджений трактор, обірвані лінії електропередач і поранено 14-річного юнака.

Українська правда

Теми: Донбас АТО
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