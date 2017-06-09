Корчак: Аграрну партію фінансували в тому числі з Британії

682 перегляди
0
П'ятниця, 9 червня 2017, 18:50

НАЗК довело в суді, що "Аграрна партія України" отримала кошти від фірми, кінцевим бенефіціаром якої є іноземець.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала голова Національного агентства із запобігання корупції.

"Вчора Козельщинський районний суд Полтавської області виніс рішення стосовно внесення коштів на рахунок політичної партії Товариством, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого значився іноземець –громадянин Великобританії", - написала Корчак.

Адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-15 КУпАП: Товариство "АГРОФІРМА "Добробут" тричі перерахувало значні внески "благодійної матеріальної допомоги" на рахунок Полтавської обласної організації політичної партії "Аграрна партія України".

Станом на дату внесення благодійної допомоги, кінцевим бенефіціаром цього товариства був іноземець з українським прізвищем, відтак, здійснення внесків на підтримку партії Товариством суперечило Закону України "Про політичні партії в Україні" ( пункт 3 стаття 15 ).

Суд підтвердив факт вчинення правопорушення та визнав керівника товариства винним у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого статтею 212-15 КУпАП. Цією ж постановою суд закрив провадження у справі про притягнення до відповідальності, угледівши закінчення строків накладення адмінстягнення.

Вона зазначила, що НАЗК очікує на розгляд наступних адміністративних справ, в тому числі і щодо притягнення до відповідальності посадових осіб політичної партії з конфіскацією внесених на її підтримку коштів до державного бюджету.

Українська правда звернулася за коментарем до Аграрної партії.

Теми: корупція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Викладача УжНУ затримали за вимагання хабаря зі студента 9 червня 2017, 18:55
Рябошапка каже, що в НАЗК бояться показувати премії 7 червня 2017, 15:08
Больові точки: ТОП-5 корупційних схем в транспортному бізнесі 7 червня 2017, 11:44
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Країни-члени ЄС відкриватимуть безвіз поетапно протягом ночі 11 червня
Бойовики на 7 автомобілях не пустили патруль ОБСЄ
Стало відомо ім'я журналіста, який зник у Донецьку. Поліція почала розслідування
Справа Осмаєва: поліція зафіксувала ланцюжок, що веде до керівництва РФ
Усі новини
Львівська хвиля

Як двоє юристок організували фестиваль сучасного мистецтва

Що готувати у червні

Рецепти страв з сезонних продуктів