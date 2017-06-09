Викладача УжНУ затримали за вимагання хабаря зі студента

Кандидат юридичних наук вимагав зі студента Ужгородського Національного університету хабар у розмірі 300 доларів США за успішне складання іспиту.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Згідно з інформацією, правоохоронці затримали зловмисника під стінами навчального закладу. Він одержав частину обумовленої суми.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо затримання фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Українська правда