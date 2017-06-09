СБУ: Посаду керівника аграрного підприємства намагалися продати за 70 тисяч

Правоохоронці викрили групу зловмисників, які планували "продаж" посади керівника одного з державних аграрних підприємств Харківщини.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Згідно з інформацією, троє чоловіків, один з яких колишній працівник податкової, запропонували керівнику великого фермерського господарства за 70 тисяч доларів США забезпечити перемогу у тендері на вакантну посаду, на яку він офіційно подав документи.

"Гарантувати винесення потрібного рішення обіцяв один з керівників середньої ланки Міністерства аграрної політики України", - зазначили в СБУ.

Співробітники спецслужби затримали трьох зловмисників у Києві, Харкові та Одесі, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання від посередників обумовлених частин хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Українська правда