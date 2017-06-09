СБУ: Посаду керівника аграрного підприємства намагалися продати за 70 тисяч

130 переглядів
0
П'ятниця, 9 червня 2017, 19:11

Правоохоронці викрили групу зловмисників, які планували "продаж" посади керівника одного з державних аграрних підприємств Харківщини.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Згідно з інформацією, троє чоловіків, один з яких колишній працівник податкової, запропонували керівнику великого фермерського господарства за 70 тисяч доларів США забезпечити перемогу у тендері на вакантну посаду, на яку він офіційно подав документи.

"Гарантувати винесення потрібного рішення обіцяв один з керівників середньої ланки Міністерства аграрної політики України", - зазначили в СБУ.

Співробітники спецслужби затримали трьох зловмисників у Києві, Харкові та Одесі, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання від посередників обумовлених частин хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Українська правда

Теми: СБУ Харківська область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Банда екс-"беркутівців" і поліцейських грабувала заможних українців – СБУ 9 червня 2017, 11:39
СБУ заблокувала рахунки п'ятьох імпортерів палива 8 червня 2017, 16:58
СБУ взялася за розслідування теракту під посольством США 8 червня 2017, 12:00
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Країни-члени ЄС відкриватимуть безвіз поетапно протягом ночі 11 червня
Бойовики на 7 автомобілях не пустили патруль ОБСЄ
Стало відомо ім'я журналіста, який зник у Донецьку. Поліція почала розслідування
Справа Осмаєва: поліція зафіксувала ланцюжок, що веде до керівництва РФ
Усі новини
Архітектура

5 сучасних будівель Києва, на які варто звернути увагу

Заповідник

Пара витратила 26 років, щоб наново виростити тропічний ліс в Індії