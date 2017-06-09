СБУ заборонила німецькому політику Віммеру в'їзд до України

Служба безпеки України заборонила в'їзд до України на 5 років екс-депутату Бундестагу, екс-заступнику голови Парламентської асамблеї ОБСЄ, колишньому парламентському статс-секретарю міністерства оборони ФРН Віллі Віммеру.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.



"Прийнято рішення про заборону в'їзду Віллі Віммеру на територію України терміном на 5 років", - розповіла вони агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю ввечері.



За словами Гітлянської, таке рішення було прийнято в зв'язку з візитом Віммера до Криму в порушення встановленого порядку.



За даними ЗМІ, Віммер, що є членом партії "Християнсько-демократичний союз", відвідав Крим наприкінці березня поточного року в складі делегації німецьких бізнесменів і політиків, де, зокрема, зустрічався з самопроголошеною адміністрацією окупованого Криму.