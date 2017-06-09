Суд відпустив охоронця Яроша під домашній арешт

Заводський райсуд Кам’янського звільнив з-під варти під цілодобовий домашній арешт охоронця нардепа Дмитра Яроша Михайла Навроцького, якого підозрюють у спричиненні вогнепального поранення.

Як повідомляє Радіо Свобода, до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу – з тримання під вартою на домашній арешт – звернувся захист Михайла Навроцького.

Адвокат Сергій Погосян повідомив, що його підзахисний буде продовжувати проходити лікування в медичному закладі.

У травні, Апеляційний суд Дніпропетровської області відмовив у зміні запобіжного заходу Михайлові Навроцькому, не зваживши на аргументи захисту щодо його поганого самопочуття.

Того ж дня підозрюваний опинився в реанімації обласної лікарні імені Мечникова, лікарі діагностували в нього перелом кісток черепа, переломи ребер, відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку.

14 травня в Кам’янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина була поранена.

За даними поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу. Захист наполягає на тому, що пострілу передувало побиття пасажира групою таксистів з битками.

Поліція відкрила два кримінальні провадження: щодо охоронця Яроша і щодо одного з таксистів.