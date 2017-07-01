Клімкін повідомив, коли буде призначена зустріч "нормандської четвірки"
Дата зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" буде визначена, коли з'явиться прогрес в питаннях безпеки в Донецькій і Луганській областях і звільнення заручників.
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "Інтера", передає "Інтерфакс-Україна".
"Для нас дуже важливі два ключових вимірювання. Це реальна безпека... і друге - звільнення заручників і політичних в'язнів. Якщо за цими двома напрямками зможемо просунутися, тоді будемо готувати зустріч", - сказав він.
На думку Клімкіна, зустрічі лідерів "нормандського формату" повинна передувати телефонна розмова, в ході якої слід обговорити результати, що можуть бути узгоджені на зустрічі.
"І я дуже сподіваюся, що всі контакти, про які я говорю - які будуть на наступному тижні, через тиждень - повинні дати нам нову динаміку", - сказав глава МЗС.
Як відомо, 7-8 липня в Гамбурзі пройде саміт країн "Великої двадцятки".
Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що зустріч лідерів держав "нормандської четвірки" відбудеться протягом літа.
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