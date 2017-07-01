У Нью-Йорку невідомий відкрив стрілянину в лікарні, є поранені

Чоловік відкрив вогонь в нью-йоркській лікарні в районі Бронкса.

Про це повідомляє AFP.

У поліції заявили, що в результаті стрілянини постраждали декілька осіб, не назвавши точну кількість.

При цьому кілька нью-йоркських ЗМІ повідомили, що, щонайменше, двоє людей отримали поранення, а в The New York Times сказали, що постраждали троє лікарів.

Пізніше стало відомо, що чоловік, який відкрив вогонь, убитий на місці події.

Телеканал Fox News повідомив, що зловмисник був колишнім співробітником лікарні. Поліція поки не підтвердила цю інформацію.