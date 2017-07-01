СБУ на Донбасі затримала інформатора бойовиків

96 переглядів
Субота, 1 липня 2017, 02:53

У Донецькій області співробітники Служби безпеки України затримали інформатора терористичної організації "ДНР" при перетині лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Оперативники спецслужби затримали мешканця Горлівки на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" при спробі перетнути лінію зіткнення з боку тимчасово окупованої території", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник входив до складу інформаторської мережі одного з незаконних збройних формувань і передавав бойовикам дані про місця розміщення особового складу і техніки ЗСУ в районі проведення АТО.

Як встановили співробітники СБУ, інформацію затриманий отримував під час періодичних поїздок на підконтрольну Україні територію для вирішення питань щодо відновлення видачі пенсії його батьку.

Ведуться слідчі дії.

Теми: СБУ "ДНР"
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Справу СБУ-шників, підозрюваних у хабарництві, передали до суду 30 червня 2017, 21:08
Гужві вручили нову повістку 30 червня 2017, 18:22
САП відправила в суд справу двох хабарників з СБУ 30 червня 2017, 14:55
powered by lun.ua
Головні новини
Бойовики "ЛНР" погрожували ОБСЄ через поздоровлення з Днем Конституції
Генпрокуратура оголосила нові підозри Януковичу і Ко
Гужві вручили нову повістку
Двох російських прикордонників арештували на 15 діб
Усі новини
Реформа освіти

Новий закон "Про освіту". Кому він вигідний

Вступ-2017

Що варто знати абітурієнту