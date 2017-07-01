У США і Британії закликали покарати всіх винних у вбивстві Нємцова

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Субота, 1 липня 2017, 03:28

США і Великобританія закликали Москву гарантувати, що всі причетні до організації та вбивства опозиціонера Бориса Нємцова будуть притягнуті до відповідальності.

30 червня в Державному департаменті США привітали вирок у справі Нємцова, зазначивши, що "російська влада повинна гарантувати, що всі причетні до вбивства Бориса Нємцова, включаючи організаторів і замовників, постали перед правосуддям".

Представник МЗС Великобританії завив, що "підтримує сім'ю Бориса Нємцова в закликах продовжувати розслідування щодо замовників вбивства".

29 червня в Росії присяжні визнали всіх п'ятьох підсудних винними у вбивстві російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року.

На лаві підсудних опинилися колишній офіцер батальйону "Північ" Заур Дадаєв, Темірлан Ескерханов, Хамзат Баха і брати Губашеви.

Радіо Свобода

Теми: США Велика Британія Нємцов
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