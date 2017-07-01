Україна хоче компенсацію від РФ через збитки від Керченського моста

Україна розраховує на компенсацію від Росії через обмеження судноплавства в Керченській протоці.

Про це повідомляє DW.

"Українська сторона вважає односторонні дії РФ щодо обмеження судноплавства у Керченській протоці міжнародно-протиправним діянням, яке порушує суверенітет, суверенні права та юрисдикцію України над її внутрішніми водами, територіальним морем, виключною економічною зоною та континентальним шельфом у Чорному та Азовському морях", - йдеться в коментарі МЗС у відповідь на анонсоване Росією обмеження судноплавства через Керченську протоку в серпні і вересні 2017 року.

Міністерство транспорту Росії сумарно на 23 доби хоче заборонити судноплавство через протоку для для встановлення на опори прольотних арок Керченського мосту.

Як повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, параметри осадки суден, які самостійно встановлює Росія, можуть обмежити роботу Бердянського і Маріупольського торгових портів, які працюють на Азовському морі. Так як частина судів не зможе проходити через Керченську протоку через надто велику осадку.

Крім того, Лавренюк повідомив, що збитки українських державних портів за 23 доби перекриття судноплавства складуть півмільярда гривень.

"У цьому зв’язку Україна має право вимагати від РФ відшкодування завданої такими діями російської сторони шкоди", - відзначили в МЗС, відповідаючи на питання DW про заходи, які міністерство буде приймати через збитки від будівництва моста.

При цьому в МЗС не повідомили, чи були вже подані відповідні фінансові претензії.

У міністерстві відзначили, що продовжують збирати докази порушень Росією міжнародних конвенцій, в тому числі в Керченській протоці.

"Односторонні дії російської сторони спричиняють і спричинятимуть фізичні зміни морського середовища, яке входить до морської зони України", - відзначили в МЗС.