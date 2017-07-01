Цього року майже 500 тис сирійців повернулися додому
Цього року майже 500 тисяч сирійців повернулися до своїх домівок.
Про це повідомляє Reuters.
При цьому наголошується, що 440 тисяч - це внутрішні переселенці і понад 31 тисячі - повернулися з сусідніх країн.
Більшість жителів повернулися в міста Алеппо, Хама, Хомс і Дамаск.
"Це значна тенденція і значне число", - відзначили в Управлінні ООН у справах біженців.
Відзначається, що люди повертаються, щоб перевірити свою власність, дізнатися про родичів.
При цьому в Управлінні вважають, що 6,3 млн сирійців залишаються внутрішньо переміщеними особами. Ще 5 млн проживають в сусідніх країнах.
Згідно з опитуванням, проведеним Управлінням за останні два тижні, більше 80% сирійських біженців висловили бажання повернутися додому. Однак тільки 6% вважають, що це може відбутися найближчим часом.
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