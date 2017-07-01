Цього року майже 500 тис сирійців повернулися додому

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Субота, 1 липня 2017, 06:05

Цього року майже 500 тисяч сирійців повернулися до своїх домівок.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому наголошується, що 440 тисяч - це внутрішні переселенці і понад 31 тисячі - повернулися з сусідніх країн.

Більшість жителів повернулися в міста Алеппо, Хама, Хомс і Дамаск.

"Це значна тенденція і значне число", - відзначили в Управлінні ООН у справах біженців.

Відзначається, що люди повертаються, щоб перевірити свою власність, дізнатися про родичів.

При цьому в Управлінні вважають, що 6,3 млн сирійців залишаються внутрішньо переміщеними особами. Ще 5 млн проживають в сусідніх країнах.

Згідно з опитуванням, проведеним Управлінням за останні два тижні, більше 80% сирійських біженців висловили бажання повернутися додому. Однак тільки 6% вважають, що це може відбутися найближчим часом.

Теми: Сирія ООН
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