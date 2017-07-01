В ООН скоротять бюджет миротворчих операцій на $600 млн

Генеральна Асамблея ООН в п'ятницю погодилася на скорочення річного обсягу коштів, що виділяються на миротворчу діяльність, на $600 млн - з $7,87 млрд до $7,3 млрд.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на західні ЗМІ.

Всього країни-члени ООН погодилися направити $6,8 млрд на 14 миротворчих місій. Виділення додаткових $500 млн на фінансування операцій на Гаїті і в Дарфурі, як очікується, схвалять в грудні.

Відзначається, що рішенню про скорочення витрат на миротворчі операції передував тиск з боку США, які більше всіх з країн ООН виділяють коштів на ці цілі. У Вашингтоні хотіли скоротити загальний бюджет на цю діяльність на $1 млрд. У свою чергу в ЄС наполягали на цифрі бюджету в $7,3 млрд.

За даними ЗМІ, всього Вашингтон оплачує 28,5% бюджету миротворчих операцій. Крім США, головні країни, що фінансують цю сферу діяльності ООН - КНР, Японія, ФРН і Франція.