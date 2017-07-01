Нідерланди стежитимуть за спробами обмежити свободу ЗМІ в Україні – посол

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Субота, 1 липня 2017, 09:42

Посол Королівства Нідерланди в Україні Кейс Кломпенхаувер стурбований тиском, який останнім часом виявляється в Україні на активістів-антикорупціонерів і журналістів.

Про це дипломат заявив в інтерв'ю DT.UA.

Кломпенхаувер підкреслив, що якісні медіа та незалежні журналісти, які критикують владу – це "наріжний камінь демократії".

"Тому я занепокоєний, що на активістів, які борються з корупцією, і журналістів-розслідувачів чиниться тиск. Правоохоронці повинні зосередитися на своїх первинних завданнях і не заважати ні економіці, ні демократії. Це серйозне питання. Нідерланди і, гадаю, всі наші колеги з міжнародної спільноти, нині дуже уважно дивимося на Україну і будемо й надалі спостерігати за будь-якими спробами обмежити свободу ЗМІ, навіть якщо це робиться з патріотичної позиції", – заявив він.

На думку дипломата, подібні дії можуть бути нерозумними, і як наслідок – непатріотичними.

Як відомо, 23 березня Верховна Рада внесла зміни до ст. 3 закону "Про запобігання корупції". Зокрема, закон зобов'язує подавати е-декларації представників антикорупційних організацій.

Зміни антикорупційного законодавства жорстко розкритикували офіційні представники США, ЄС, посли країн "Великої сімки" та міжнародні організації.

У липні минулого року в результаті підриву автомобіля в Києві загинув журналіст "Української правди" Павло Шеремет. 30 червня, майже через рік після трагедії, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вбивство Шеремета немає "серйозного прогресу".

Теми: ЗМІ міжнародна спільнота
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