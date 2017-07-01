Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки

Вночі 30 червня під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар`їнки під вогонь бойовиків потрапили житлові квартали населеного пункту.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на Українську сторону СЦКК.

"Біля житлового будинку по вулиці Шевченка впав, але не розірвався 122 мм артилерійський снаряд. На вулиці Прокоф’єва в стіну житлового будинку влучила 82 мм міна. В будинку по вулиці Карла Маркса 120 мм міна пошкодила дах. На щастя, серед місцевих мешканців постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона засуджує дії НЗФ ОРДО щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення.

Разом з тим, Держприкордонслужба повідомляє, що ввечері 30 червня бойовики вели вогонь по контрольному посту "Мар`їнка".

Обстріл розпочався після 21 години і тривав близько 2 годин.

"Вогонь незаконні збройні формування вели з боку н.п. Олександрівка, що на непідконтрольній території, та використовували АГС-17, 82-мм міномети та стрілецьку зброю. Ніхто з українських захисників не постраждав", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Українська правда