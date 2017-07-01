На адмінкордоні з Кримом утворилися черги

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Субота, 1 липня 2017, 12:17

Зранку в суботу біля пропускного пункту "Чонгар" на адмінкордоні з анексованим Кримом утворилася автомобільна черга.

Про це в коментарі Крим.Реалії повідомила начальник прес-служби Бердянського прикордонного загону Держприкордонслужби Неля Доценко.

За її даними, станом на 9:30 біля цього КПВВ очікують на в'їзд до Криму 90 автомобілів.

Як уточнив помічник начальника Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби Іван Шевцов, станом на 9:30 біля КПВВ "Каланчак" очікують 30 машин, а в районі КПВВ "Чаплинка" черг немає.

У Держприкордонслужбі стверджують, що виникнення черг пов'язане з уповільненням пропускних операцій російськими службами на підконтрольних їм пунктах пропуску.

Коментарів російських прикордонників з цього приводу поки немає, зазначає видання.

Раніше українські прикордонники повідомляли про виникнення черг протягом дня 28 червня, а також минулих вихідних.

У свою чергу, російські прикордонники звинувачували українську сторону в створенні "пробок".

Теми: Крим авто
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