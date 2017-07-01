У Німеччині зареєстровано рекордну кількість іноземців

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Субота, 1 липня 2017, 13:24

У Німеччині в 2016 році проживало понад 10 мільйонів осіб, які є громадянами інших держав.

Про це повідомили у німецькому статистичному відомстві, повідомляє Deutsche Welle.

Нинішній показник на 1,9 мільйона людей (або 23%) вищий від зареєстрованого два роки тому - у 2014 році. Цей рівень є рекордним за всю історію Німеччини, наголосили у статистичному відомстві.

При цьому громадяни держав, які не є членами Європейського Союзу, становлять більшість серед іноземців, які проживають у Німеччині. Їхня кількість становить 5,8 мільйона осіб. Серед них - 520 тисяч громадян Сирії, понад 138 тисяч громадян Іраку і більше 178 тисяч громадян Афганістану, які прибули до ФРН від початку 2015 року.

Досі уточнюються дані щодо загальної кількості населення Німеччини у 2016 році, проте, за попередніми підрахунками, ця цифра складе близько 83 мільйонів осіб.

Європейська правда

Теми: Німеччина міграція
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