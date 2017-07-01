Луценко: ми близькі до розкриття вбивства Вороненкова

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Субота, 1 липня 2017, 13:53

Генпрокуратура близька до розкриття вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв’ю проекту Радіо Свобода "Настоящее время".

Він також зазначив, що не схильний пов'язувати вбивство Вороненкова із вбивством полковника ГУР Максима Шаповала.

"Я не схильний з'єднувати справу Вороненкова з нинішнім. Ми близькі до розкриття цієї справи, і це зовсім інша лінія", - сказав Луценко.

Коментуючи вбивство Шаповала, генпрокурор зазначив, що є всі підстави кваліфікувати його як терористичний акт.

"Розслідування вестиме Служба безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури. Очевидно, ці слова вам підказують, що ми підозрюємо спецслужби Російської Федерації в скоєнні терористичного акту на території столиці України", - сказав він.

Як відомо, колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року біля готелю у Києві. Невідомий відкрив по них вогонь. Поранений охоронець Вороненкова зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.

Убивця – екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов помер у лікарні.

Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.

27 червня на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес" – від сильного вибуху водій загинув. Загиблим виявився один із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.

За фактом вибуху автомобіля у Солом’янському районі Києва відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт.

За інформацією "Української правди", військова частина, якою керував Шаповал, серед іншого займалася охороною Вороненкова.

Українська правда

Теми: Луценко Вороненков теракт
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