Слідство щодо розстрілів на Майдані завершать до кінця року – Луценко

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Субота, 1 липня 2017, 15:01

Під кінець 2017 року має бути завершене слідство щодо розстрілів на Майдані.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв’ю проекту Радіо Свобода "Настоящее время".

"Команда прокурорів і слідчих доповідає мені про готовність в четвертому кварталі цього року закінчити слідство щодо розстрілів на Майдані, найтрагічніші сторінки 18-го, 19-го, 20-го, 21-го", - сказав він.

Луценко висловив думку, що "справи щодо Майдану рухаються непогано", хоча б тому що завершене розслідування щодо всього оточення екс-президента Віктора Януковича.

За словами генпрокурора, низка справ щодо пересічних виконавців, "беркутівців", перебуває на "гарячій стадії розгляду".

"Всі учасники подій в Києві нами ідентифіковані. Завдяки громадським активістам навіть створена 3D схема подій на Майдані. Хто де стояв, в який час, в якому місці", - сказав також він.

Українська правда

Теми: Луценко Майдан
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