Київ попередили про грозу і шквали

До кінця доби 1 липня у Києві очікується гроза зі шквалами 15-20 м/c.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентра.

В Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадали про сновні правила поводження у разі посилення вітру.

"Усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Якщо ви опинилися на вулиці, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, у разі сильного вітру краще сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті", - зазначили у КМДА.

Також варто уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У разі падіння дерев чи гілок, при травмуванні людей рекомендовано негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.