1 липня в АТО: ситуація відносно стабілізувалась
У зоні проведення АТО з початку доби бойовики 9 разів обстрілювали сили Збройних сил України, більшість обстрілів відбулася до світанку.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО 1 липня.
"Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують порушувати перемир'я, зокрема застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння. На Приморському напрямку бойовики застосовували зброю поблизу Донецька та на узбережжі Азовського моря, з танків, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляли опорні пункти сил АТО поблизу Красногорівки. Біля Водяного бойовики застосували 82-мм міномети, біля Широкиного - гранатомети", - повідомили у штабі.
У напрямку Донецька бойовики вели вогонь на Світлодарській дузі в районі Луганського, використовуючи міномети різних калібрів, БМП та гранатомети.
Окрім того бойовики вели вогонь з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки.
На Луганському напрямку вночі сили ОРДО здійснили обстріл неподалік Кримського з артилерійських систем калібру 152 мм.
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