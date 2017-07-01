На Миколаївщині через масштабну ДТП з вантажівками перекрили рух, є жертви

У Миколаївській області внаслідок ДТП за участю зерновоза одна людина загинула, двоє травмовано, рух на дорозі "Ульянівка - Миколаїв" на кілька годин було перекрито.

За даними поліції, аварія сталася близько 4:00 1 липня на 78 км автодороги Ульянівка - Миколаїв.

"В районі с. Мигія Первомайського району водій автомобіля КамАЗ з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив бокове зіткнення з автомобілем Scania, після чого продовжив рух, допустивши перекидання транспортного засобу на лівий бік та зіткнення з ще одним КамАЗом", - повідомили у поліції. Внаслідок ДТП на дорогу висипалося зерно.

Окрім того автомобіль Scania також продовжив рух та допустив бокове зіткнення з вантажним автомобілем Mercedes-Benz 811.

Водій Scania від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці, водії обох КамАЗів були травмовані.

фото - управління поліції Миколаївської області

На деякий час після ДТП на автодорозі Р-06 Ульянівка - Миколаїв повністю перекрили рух, в районі місця ДТП організовано реверсний рух для легкових автомобілів.