Мінприроди та ОБСЄ перевірять об'єкти на Донбасі, небезпечні для екології

Мінприроди разом з ОБСЄ проведе інвентаризацію об'єктів, які несуть екологічну та техногенну загрозу на території Донецької та Луганської областей.

Про це 1 липня повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

"Зараз для нас питання №1 – відновлення постійного екологічного моніторингу на цих територіях. Маємо розуміти всю складність ситуації", - зазначив Семерак, говорячи про наслідки для довкілля через бойові дії у регіоні.

"Вкрай складною у регіоні залишається ситуація щодо стану та якості води: з 113 водозаборів підземних вод близько півсотні – забруднені", - додав глава Мінприроди.

Також він зазначив, що Донецька адміністрація запускає проект автоматизованої системи моніторингу розповсюдження забруднення, а Мінприроди та Держводагентство готові долучитися до організації автоматизованої системи моніторингу вод на території Донбасу.