Найцікавіше:
2007. Корова для Фірташа та інші секрети дитинства олігарха
2009. Російські військові роз'їжджають по Севастополю з ракетами
2010. Як Льовочкін став "непорозумінням" Партії регіонів
2001, вівторок
Юлія Тимошенко стала лідером Форуму національного порятунку. До цього опозиційного блоку увійшли сім партій на чолі з "Батьківщиною".
2002, середа
Парламент підтримав запит нардепа Григорія Омельченка в СБУ та ГПУ щодо перевірки інформації про підготовку вбивств народних депутатів Олександра Волкова, Юлії Тимошенко і екс-керівника "Нафтогазу" Ігоря Бакая. За словами Омельченка, цих людей хочуть вбити через те, що вони знають про злочини перших осіб держави. "Ко дню рождения папы лучшие подарки наши – трупы Игорька и Саши", – навіть процитував Омельченко одного з керівників спецгрупи, яка нібито планує злочин.
2003, четвер
"Я за жодних обставин не збираюся грати у продовження повноважень, і, тим більше, у вибори". Леонід Кучма запевняє, що не хоче на третій президентський термін.
2004, субота
СДПУ(о) на своєму з'їзді вирішила підтримати кандидатуру Віктора Януковича на посаду президента. За Януковича виступив і з'їзд НДП. А от лідер Партії промисловців і підприємців України Анатолій Кінах вирішив балотуватися у президенти сам.
2006, понеділок
У новоствореній Антикризовій коаліції (Партія регіонів, СПУ та КПУ) хочуть бачити і "Нашу Україну". "Президент не вважає мої дії зрадою. Під час розмови з ним я зрозумів, що він оцінює позитивно те, що відбулося", – розповів спікер Олександр Мороз. А за словами лідера ПР Віктора Януковича, вони з Ющенком мають однакове бачення перспективи розвитку держави.
НСНУ не давала нікому доручення на переговори з Партією регіонів. Однак представники "Нашої України" Юрій Єхануров та Анатолій Кінах все ж таки зустрілись з Януковичем та Морозом.
2007, вівторок
"У нас всі заробляли на вирощуванні помідорів. Ми й Дмитра теж примушували. А він хотів ходити з товаришами на поле з коровами, вічно бігав до компанії. І ми, щоб він дурака не валяв, купили і йому корову!" Мати співвласника компанії RosUkrEnergo Дмитра Фірташа Марія Григорівна, яка мешкає у трикімнатній квартирі у Чернівцях, розповідає про дитинство найзагадковішого олігарха України.
2008, четвер
Конституційний суд двічі відмовився відкривати провадження щодо легітимності парламентської коаліції. У червні нардепи Бут та Рибаков вийшли з коаліції, і таким чином вона фактично втратила більшість.
Тим часом опозиція хоче заслухати звіт уряду Юлії Тимошенко. Віктор Янукович стверджує, що навіть знайшов голоси для її відставки.
2009, п'ятниця
– Українські правоохоронці затримали на вулиці Севастополя автотранспорт Чорноморського флоту Росії, який без будь-яких дозвільних документів перевозив крилаті ракети. Це порушує умови перебування ЧФ РФ на території України. Міністерство закордонних справ висловило росіянам рішучий протест.
– Слідчі Генпрокуратури прослуховували телефони прем'єра Юлії Тимошенко та глави Секретаріату президента Віри Ульянченко. Офіційною причиною була справа про отруєння Віктора Ющенка. Такими є висновки тимчасової слідчої комісії ВР.
2010, субота
– "Льовчкін для мене – це придорожній пил, непорозуміння у Партії регіонів". Нестор Шуфрич звинувачує главу Адміністрації президента Сергія Льовочкина у проблемах у владній команді.
Цього дня Шуфрича звільнили з посади міністра з надзвичайних ситуацій та призначили заступником секретаря РНБО.
Рік тому, після бурхливого засідання фракції регіоналів у Києві, Шуфріч підійшов до Льовочкіна та вдарив його кулаком в обличчя.
– Місцеві вибори повинні проходити за мажоритарно-пропорційною системою без участі блоків політичних партій – про це йдеться в законі про місцеві вибори, який ухвалила Верховна Рада.
– "Ми прагнемо запобігти блокуванню вулиць, тому що по них рухаються люди, у яких теж є якісь свої питання, справи, і це заважає їм нормально жити", – так міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов пояснював, чому право людини мітингувати має бути обумовлено певним законом.
Тим часом у Криму виникли великі пробки. Через приїзд президента Віктора Януковича на неформальний саміт голів держав СНД міліція зупинила рух.
2011, неділя
– Депутат Луганської міськради Роман Ландік знайшовся у Росії. Раніше його оголосили у розшук через розслідування скандальної бійки за його участю.
– Трагедія на Рівненщині. Внаслідок пожежі у будинку для людей похилого віку, загинуло 16 осіб.
2012, вівторок
– Під Українським домом у Києві триває протест проти ухвалення мовного закону Колесніченка-Ківалова. Голодувальників вже 10.
– Годинник за орієнтовною ціною 150 тисяч євро помітили журналісти на руці митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона.
2013, середа
У 369,5 мільйонів гривень обійшовся держбюджету ремонт приміщень Генпрокуратури за останні три роки. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я жаліються, що не вистачає вакцин – держбюджет передбачає лише 65% необхідних коштів.
2014, четвер
– У зоні АТО зберігається напружена ситуація. Троє військових загинули, 27 дістали поранень за минулу добу. Біля пункту пропуску "Довжанський" на фугасі підірвалася бойова машина піхоти, 4 військовослужбовця загинули. У Луганську терористи обстріляли з міномета одну зі шкіл і розстріляли людей, які намагалися цьому перешкодити.
Військові підняли український прапор над міськрадою Сіверська (Донецька область) та отримали контроль над КПП "Червонопартизанськ".
– До 13 років позбавлення волі засудили відомого акордеоніста Ігоря Завадського – за звинуваченням у розбещенні неповнолітніх.
Завадського звільнять через два роки.
– Майже на 50% збільшила Україна обсяги імпортованого з Європи газу за підсумками другого кварталу 2014 року. Мова йде про 568,4 млн кубометрів блакитного палива.
2015, п'ятниця
– Десять українських військових звільнили з полону бойовиків у рамках Мінських домовленостей.
– Двоє українських військових загинули та ще 10 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.
– Один тиждень дав президент Петро Порошенко Міністерству внутрішніх справ для того, щоб правоохоронці затримали організаторів незаконного видобутку бурштину.
– У Києві невідомі побили бітами одного з керівників "Нафтогазу України" та члена наглядової ради "Укрнафти" Петра Столяра. 22 липня мають відбутися збори акціонерів "Укрнафти", на яких мають змінити лояльного до Ігоря Коломойського директора Пітера Ванхеке.
2016, неділя
– Троє українських військових загинули та 16 отримали поранення у боях на Донецькому напрямку.
– Борги Києва за комунальні послуги перевищують один мільярд гривень, заявив мер Києва Віталій Кличко. Якщо тарифи підвищать, ця сума теж стрімко зросте.
Рустем Халілов, для УП