В НАТО вибачились за відео про Україну з кадрами мітингу Партії регіонів

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Понеділок, 10 липня 2017, 01:43

Північноатлантичний альянс вибачився за відео про співробітництво з Україною, в якому використав кадри з мітингів на підтримку Партії регіонів.

Про це йдеться у повідомленні НАТО у Twitter.

В НАТО назвали помилкою кадри з мітингів Партії регіонів на початку ролика.

"Ми щиро вибачаємося за помилку на початку відео. Ми працюємо над виправленням відео", - заявили в альянсі.

Як повідомлялося, раніше НАТО оприлюднив відео про співробітництво з Україною "20 років відносин Україна - НАТО. Як Альянс підтримував країну?". Ролик починається з кадрів, на яких видно прихильників Партії регіонів з партійними прапорами біля Верховної ради у піднесеному настрої.

Як відомо, 10 липня Україну відвідає Північноатлантична рада НАТО під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга. Столтенберг також виступить в понеділок у Верховній Раді. Північноатлантична рада та генеральний секретар також зустрінуться зі спікером парламенту та головами парламентських фракцій.

Крім того, 10 липня відбудеться зустріч Комісії Україна-НАТО за участю президента України Петра Порошенка.

Теми: НАТО
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