Син Трампа зустрічався з російським юристом, заради компромату на Клінтон

Дональд Трамп молодший, син президента США, погодився зустрітися з російською адвокаткою Наталею Весельницькою, бо вона обіцяла передати компромат на Гіларі Клінтон.

Про це пише The New York Times.

Зустріч відбулась 9 червня 2016 року, коли Республіканська і Демократична партії США визначилися з кандидатами у президенти США.

"Після обміну люб’язностями, жінка заявила, що має інформацію про те, що пов’язані з Росією особи фінансують Національний комітет Демократичної партії та підтримують Клінтон", - заявив Трамп-молодший.

Але, за його словами, насправді вона недала якої-небудь важливої інформації.

"Її заяви були невиразними, ненадійними і не мали сенсу. Ніяких деталей чи допоміжної інформації не було надано або навіть не було запропоновано. Швидко стало зрозуміло, що у неї немає значущої інформації", - заявив Трамп-молодший.

Тоді Весельницька змінила тему розмови на питання адаптації російських дітей і американського законодавства про "чорні списки" осіб, причетних до порушення прав людини.

Таким чином Трамп-молодший вважає, що інформація про компромат на Клінтон була лише приводом для зустрічі. Втім, чи обіцяла, і чи був у Весельницької компромат на Клінтон невідомо, пише видання.

Трамп-молодший також заявив, що Пол Манафорт та Джаред Кушнер не знали мети зустрічі.

Раніше The New York Times повідомила, що Дональд Трамп-молодший мав зустріч з російським адвокатом, який має зв'язки з Кремлем. На ній також були присутні зять Дональда Трампа Джаред Кушнер та Пол Манафорт, який в той час очолював президентську кампанію кандидата-республіканця.

Наталя Весельницька відома тим, що виступає проти закону Магнітського. Вона одружена з колишнім заступником міністра транспорту Московської області, а її клієнтами є державні підприємства і син старшого урядовця РФ, чия компанія перебувала під слідством у США.

Як відомо, у 2010 році Росія запровадила мараторій на усиновлення дітей громадянами США, який став відповіддю на прийнятий в США "акт Магнітського", що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини.